Riassunto: Dreamstime lancia il suo strumento di tracciamento della violazione di copyright, LicenseGuard

NASHVILLE, Tenn.–(BUSINESS WIRE)–Dreamstime, uno dei leader mondiali nella licenza di foto e la comunità di immagini stock più grande la mondo, annuncia ufficialmente il lancio del suo esclusivo strumento di tracciamento di diritti d’autore, LicenseGuard. Lo strumento controllerà, rileverà e segnalerà usi potenzialmente non autorizzati del contenuto visivo dell’agenzia su Internet, utilizzando tecnologia di scansione potenziata dall’AI, algoritmi di riconoscimento visivo avanzati e revisione umana. LicenseGuard include meccanismi cessa e desisti e opzioni post-utilizzo, consentendo ai contributori di Dreamstime e i destinatari di segnalazioni di copyright per risolvere i reclami in modo rapido ed equo.

“LicenseGuard è progettata per tutelare il copyright dei creatori di contenuti e motivare gli utenti di immagini per seguire le pratiche etiche accettate dal settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

MEDIA



Carmen Pietraru



pr@dreamstime.com