Riassunto: Dreamstime aggiunge altre dieci versioni linguistiche, raggiungendo un totale di 23

Dreamstime, la comunità di stock fotografico più grande al mondo, ha annunciato oggi l'aggiunta di nuove versioni linguistiche: ceco, giapponese, coreano, hindi, turco, indonesiano, danese e norvegese, per ampliare la sua portata globale e fornire un'esperienza digitale più completa. Prossimamente verranno lanciate le versioni ebrea e araba.

Punti cruciali:

Dreamstime amplia la gamma linguistica a 23 versioni, aumentando la portata e l'accessibilità a livello globale

La traduzione basata sull'IA migliora la rilevanza della ricerca, l'integrazione e la scoperta culturale.

Con miliardi di nuove pagine e copertura in quasi ogni Paese del mondo in lingue native, ufficiali o molto usate, questo è il lancio più prolifico di Dreamstime nei suoi 25 anni di storia.

