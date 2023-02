Riassunto: DOCOMO collabora a iniziative Open RAN con 5 operatori globali

— il marchio “OREX” adottato per ampliare l’ecosistema Open RAN —

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–NTT DOCOMO, INC., un promotore di lunga data del concetto di Open Radio Access Network (Open RAN), ha annunciato oggi che la società sta attualmente collaborando con cinque operatori globali di telecomunicazioni: KT Corporation (KT) in Corea del Sud, Vodafone Group Plc (Vodafone) in Europa, Smart Communications Inc. (Smart) nelle Filippine, DISH Wireless (DISH) negli Stati Uniti e Singtel a Singapore per iniziative Open RAN.





KT e DOCOMO hanno firmato un memorandum d’intesa nel gennaio 20221 per sostenere l’Open RAN e stanno attualmente verificando un sistema Open RAN.

