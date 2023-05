Riassunto: DNP: nuovi componenti per sistemi di retroilluminazione LCD offrono sia intensità luminosa elevata sia un angolo di visualizzazione ampio

– L’obiettivo è ridurre il numero di parti, per un prodotto sottile che contribuisce all’abbassamento delle emissioni di CO2 –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) propone una nuova versione dei componenti di sistema utilizzati per la retroilluminazione di moduli LCD (display a cristalli liquidi), utilizzati per esempio nei computer portatili.





Rispetto ai prodotti tradizionali disponibili attualmente, questi componenti di nuova progettazione sono non solo più sottili, ma rendono altresì possibile un’intensità luminosa elevata e angoli di visualizzazione ampi.

Sono costituiti principalmente da un pannello di guida della luce (LGP), un riflettore e un prisma di rifrazione della luce.

