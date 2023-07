Riassunto: DNP inizierà a sviluppare e produrre encoder disk che supportano l’automazione di fabbrica

L’azienda utilizzerà metodologie e tecnologie proprietarie

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) inizierà a sviluppare e produrre Encoder Disks (ED) utilizzati internamente in componenti elettronici che rilevano la posizione, internamente a componenti elettronici che rilevano la posizione, la direzione del movimento e l’angolo di rotazione di robot industriali.









Un ED è un disco sul quale sono stati impresse piccole tacche. Montato all’interno dell’encoder, il disco rileva e controlla il movimento e la rotazione corretta dei robot industriali.



DNP ha deciso di avviare lo sviluppo e la produzione di ED. Abbineremo le risorse proprietarie nella tecnologia di rivestimento in pellicole sottili e stampa di precisione realizzate in relazione allo sviluppo di una varietà di prodotti di visualizzazione.

