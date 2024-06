Riassunto: DNP avvia la linea di produzione di maschere metalliche per la fabbricazione di display OLED nello stabilimento di Kurosaki

– Compatibili con substrati in vetro di ottava generazione –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) annuncia che a maggio 2024 ha messo in attività una nuova linea di produzione di maschere metalliche per la fabbricazione di display OLED (Organic Light Emitting Diode) nello stabilimento di Kurosaki presso la Città di Kitakyushu nella Prefettura di Fukuoka, per soddisfare la richiesta in crescita di display OLED più grandi.









La nuova linea produrrà maschere metalliche su grande scala compatibili con substrati in vetro di ottava generazione (G8) per display OLED più grandi impiegati in vari dispositivi informatici. I substrati G8 sono notevolmente più grandi di quelli attuali di sesta generazione (G6), facilitando una maggiore efficienza di produzione.

