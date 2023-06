Riassunto: DNP aumenta il numero di dispositivi ad ampio raggio per rivestimenti ottici a funzionalità elevata presso l’impianto di Mihara

– La decisione è volta ad anticipare le esigenze di mercati e clienti –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) ha aumentato il numero di dispositivi di rivestimento ad ampio raggio idonei per la produzione di film ottici di larghezza massima di 2.500 mm. I dispositivi sono stati aggiunti presso l’impianto di Mihara nella prefettura di Hiroshima sulla scia della continua transizione verso televisori a grande schermo.





Con questa recente iniziativa la capacità produttiva è salita di oltre il 15% in base alla superficie, fattore che incrementerà la produttività di film per televisori da 65 pollici.

