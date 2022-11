Riassunto: Dixa Discover sfrutta la potenza dei dati del servizio clienti per favorire la crescita

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Dixa, la piattaforma di assistenza clienti conversazionale, annuncia Dixa Discover, una nuova suite di analisi che aiuta le aziende a sfruttare i dati del servizio clienti per prendere decisioni aziendali migliori. Dixa Discover combina i dati sulle prestazioni degli agenti, gli approfondimenti sui clienti, il controllo qualità e gli approfondimenti aziendali in una nuova e potente suite di strumenti di analisi. È una soluzione senza codice, facile da usare e che democratizza l’accesso ai dati in tutta l’organizzazione.





I dati sono destinati a tutti

“Non volevamo creare uno strumento complicato che costringesse i clienti a indossare un cappello da esploratore e ad andare a caccia di dati rilevanti”, afferma Rob Krassowski, CPO di Dixa.

