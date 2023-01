Riassunto: Divilo sceglie la soluzione AI di ThetaRay per monitorare i pagamenti globali per la criminalità finanziaria

La fintech con sede in Spagna si aggiorna con un sistema avanzato basato sull’intelligenza artificiale per ottenere sofisticate capacità di rilevamento del riciclaggio di denaro e delle violazioni delle liste di sanzioni

MADRID e TEL AVIV, Israele e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Divilo, una fintech con sede in Spagna che fornisce servizi finanziari B2B, e ThetaRay, fornitore leader di tecnologie di monitoraggio delle transazioni basate sull’intelligenza artificiale, hanno annunciato oggi la loro collaborazione per proteggere i crescenti servizi di Divilo dal riciclaggio di denaro, dalle violazioni delle sanzioni e da altri reati finanziari.





Attraverso l’accordo, ThetaRay fornirà a Divilo la sua soluzione SONAR, una piattaforma di monitoraggio delle transazioni antiriciclaggio e di screening delle liste di sanzioni basata su SaaS, per i pagamenti nazionali e transfrontalieri. Divilo fornisce servizi finanziari al 100% digitali alle PMI e ai lavoratori autonomi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

