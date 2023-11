Riassunto: Disponibile il nuovo aggiornamento all’iOS di B2Core tanto atteso dai trader. Perché è importante?

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Nell’ambito dell’impegno per l’offerta di strumenti e innovazioni d’eccellenza per il customer relationship management, B2Core alza gli standard con un nuovo aggiornamento per cTrader, il rinomato software di trading.

Il nuovo aggiornamento V1.20 iOS mobile consente di migliorare l’esperienza utente e il design del layout, facilitando e rendendo più funzionali le attività dei trader di ogni tipologia e, mettendo a disposizione degli utenti un maggior numero di tool, fissa un nuovo standard per i servizi completi di B2Core.

cTrader x B2Core

cTrader è un diffuso software di trading utilizzato da numerosi service provider e player chiave del settore.

