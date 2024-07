Riassunto: Disponibile da oggi ArcGIS Enterprise on Kubernetes di Esri integrata con IBM Maximo

La collaborazione ampliata migliorerà le capacità spaziali per i clienti

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Per soddisfare la domanda di analisi spaziali avanzate e di migliore integrazione dei dati nel software di gestione degli asset, Esri, il leader globale nella location intelligence, ha annunciato oggi alla 44 esima Conferenza annuale degli utenti Esri una collaborazione estesa con IBM. ArcGIS Enterprise on Kubernetes integrata con la IBM Maximo Application Suite è oggi disponibile come add-on, consentendo agli utenti di visualizzare, analizzare e gestire i dati spaziali per operazioni indoor e su campo con maggiore efficienza.





Il prodotto integrato ArcGIS Enterprise e IBM Maximo Application Suite è stato progettato per dare ai clienti accesso a una visione più olistica delle posizioni, condizioni e prestazioni degli asset, oltre a capacità aumentate di programmazione della manutenzione e di allocazione delle risorse.

