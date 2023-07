Riassunto: Disney Illusion Island Da ora disponibile su Nintendo Switch™

Parti per un’avventura stravagante con Topolino e i suoi amici

GLENDALE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Oggi, Disney Games, in collaborazione con lo studio di sviluppo Dlala Studios, lancia Disney Illusion Island in tutto il mondo, un videogioco platform-adventure in 2D giocabile fino a 4 giocatori, disponibile solo per Nintendo Switch™.

Il gioco consente di tuffarsi in una nuova storia nei panni di Topolino, Minni, Paperino e Pippo, partendo per una stravagante avventura sull’isola di Monoth. Esplorando questo mondo tanto magnifico quanto misterioso per recuperare i tomi magici, potenti libri usati per proteggere l’isola, Disney Illusion Island permette ai giocatori di unirsi a Topolino e ai suoi amici in una magnifica avventura grazie a una storia originale, a bellissime animazioni disegnate a mano e a una colonna sonora originale prodotta da Ivor Novello e da Dave Housden, compositore nominato ai BAFTA.

