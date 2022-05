Riassunto: Discovery Life Sciences™ convalida ulteriormente la qualità delle sue soluzioni per campioni biologici partecipando a VERIF.i®, il programma di valutazione preliminare dei fornitori di Scientist.com

VERIF.i® valuta le strutture, le politiche e i processi dei fornitori di servizi regolamentati per dimostrarne il livello superiore in termini qualitativi e di buone prassi

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Scientist.com, il principale mercato di servizi di ricerca e sviluppo del settore farmaceutico, ha annunciato oggi che VERIF.i®, il suo programma di valutazione preliminare dei fornitori, è stato utilizzato da Discovery Life Sciences per portare a termine con esito positivo la valutazione in loco della sua raccolta di 10 milioni di campioni biologici qualitativamente adatti per la ricerca. VERIF.i è stato sviluppato per aiutare i fornitori nel mercato di Scientist.com a dimostrare il livello qualitativamente superiore delle loro soluzioni per la ricerca e il loro rispetto delle buone prassi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

