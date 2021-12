Riassunto: Diligent rilascia il primo stato di salute automatizzato, che aiuta le aziende a ottenere maggiore sicurezza nei loro archivi aziendali

Le organizzazioni possono ora automatizzare lo stato di salute dei dati di entità legali per identificare, segnalare e gestire discrepanze in tempo reale

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Diligent, il leader globale nella governance, rischio e compliance (GRC), oggi annuncia il rilascio della sua funzionalità stato di salute aziendale, in collaborazione con Dun & Bradstreet, parte della soluzione Entity & Subsidiary Management di Diligent.

Diligent offre alle organizzazioni una potente soluzione per automatizzare i processi centrali della gestione di un’entità, compresi creazione di documenti, gestione del ciclo di vita di un’entità, promemoria e avvisi. Grazie a questa collaborazione, le organizzazioni possono ora accedere al Data Cloud di Dun & Bradstreet, l’indice di dati e analitica relativi alle decisioni commerciali più completo al mondo, per verificare se i dati in loro possesso relativi a un’entità corrispondono a quanto è stato depositato nelle giurisdizioni globali.

