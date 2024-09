Riassunto: Diligent lancia i toolkit per l’AI Act per aiutare le organizzazioni a rispettare la nuova normativa UE sull’intelligenza artificiale (IA)

I toolkit consentono ai clienti di identificare i sistemi di IA, classificare i rischi associati, garantire la conformità agli requisiti UE della legge sull’IA e far rispettare le migliori pratiche etiche globali.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Diligent, azienda leader di GRC (governance, risk and compliance) in modalità SaaS, oggi ha annunciato il lancio dei suoi nuovi Artificial Intelligence (AI) Act Toolkit (Toolkit per la legge sull’intelligenza artificiale), progettati per aiutare i segretari aziendali, i team degli uffici legali e conformità, i direttori tecnologici, i direttori della sicurezza informatica e i team di revisori a navigare la sempre maggiore complessità della governance dell’IA e della conformità alle normative sull’IA. I Toolkit consentono alle aziende che operano all’interno e al di fuori dell’Unione europea (UE) di comprendere e conformarsi ai requisiti dell’AI Act dell’UE, e a integrare un approccio responsabile ed etico all’adozione dell’IA che crea fiducia nelle nuove tecnologie e rispetta gli standard globali di governance dell’IA.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Julia Stoyanov



Direttore delle comunicazioni, Diligent



+1 (604) 669-4225



Jhanbury@diligent.com