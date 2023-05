Riassunto: Diligent lancia Board Reporting for Audit, che offre ai dirigenti una trasparenza senza precedenti sui principali rischi e i controlli per identificare le opportunità per le proprie organizzazioni

I dashboard standardizzati permettono ai professionisti dell’audit di fornire ai consigli di amministrazione una reportistica accurata e facilmente fruibile che aiuta a ottenere una miglior panoramica su rischi e controlli

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Diligent, leader globale nella governance moderna che offre soluzioni SaaS in ambito governance, rischio, conformità, audit ed ESG, oggi ha annunciato il lancio di Board Reporting for Audit, il primo dashboard del settore che razionalizza la reportistica dell’audit per fornire ai CdA informazioni immediatamente fruibili. Basato sulla sola piattaforma che supporta le organizzazioni lungo l’intero percorso GRC, Board Reporting for Audit consolida i dati degli audit interni in un unico dashboard lineare per il miglior monitoraggio dei controlli, per la tracciabilità dei progressi nei programmi di audit e per far emergere in tutta sicurezza le informazioni importanti, aiutando i consigli di amministrazione a far progredire le aziende.





