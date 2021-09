Riassunto: Diligent annuncia il 2021 Modern Governance 100 Honorees

Influenti leader ESG e GRC riconosciuti per aver esemplificato la trasformazione guidata dallo scopo

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Diligent, il leader globale in SaaS governance, rischio e conformità (GRC), ha annunciato oggi i premiati del 2021 Modern Governance 100. Il programma annuale – ora al suo terzo anno – riconosce il top della governance mondiale, IT, audit, rischio, ESG e conformità e professionisti che hanno dimostrato un forte acume nel garantire pratiche di governance moderna altamente efficaci.

I destinatari globali sono riconosciuti per i loro sforzi nel guidare le loro organizzazioni verso una maggiore diversità, pratiche sostenibili, trasformazione digitale, e la generazione di intuizioni più nitide per la leadership aziendale.

