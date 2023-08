Riassunto: Diligent annuncia Diligent Market Intelligence, il fornitore più completo sul mercato per dati e informazioni sulla Governance e sulle responsabilità da azionista

Diligent Market Intelligence indica la strada da seguire, basandosi su dati e statistiche, per la governance, le responsabilità da azionista e per l’ESG

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Diligent, una società leader nel settore GRC SaaS, ha annunciato oggi il lancio di Diligent Market Intelligence, un servizio fornitore di dati e informazioni sulla Governance e sulle responsabilità da azionista. Il lancio unisce i dati e informazioni in ambito governance e responsabilità degli azionisti di Diligent (prima conosciuta come Insightia) con i dati in ambito ESG e compensazioni per figure Executive, consentendo ai clienti di gestire in modo attivo eventuali pressioni e richieste dagli azionisti, così come mitigare i rischi di governance.





Grazie al lancio, il prodotto di market intelligence di Diligent ora include data set che coprono questioni ambientali, sociali e amministrative (ESG – Environmental, social and governance) e il sistema di compensazione per figure Executive, con molto altro in arrivo.

