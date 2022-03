Riassunto: Digital Construction Works potenzia la sua piattaforma di integrazioni Insights con un nuovo certified Microsoft Power BI Connector, il primo sul mercato per progetti di edilizia

Realizza validi grafici, diagrammi e quadri di comando di dati per progetti di edilizia all’interno di DCW Integrations Platform Insights

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Digital Construction Works, Incorporated (DCW), importante azienda fornitrice di servizi, integrazioni e soluzioni di applicazioni e tecnologia per l’edilizia, ha annunciato il lancio del suo NUOVO Microsoft Certified Power BI Connector per la sua soluzione di piattaforma di integrazioni (IPaaS) come servizio.

Il nuovo connettore consente ai clienti con applicazioni integrate all’interno della DCW Integrations Platform di utilizzare l’opzione Insights della Piattaforma e il Power BI Connector per produrre rapidamente una valida reportistica di progetti edili, effettuare ricerche su tutti i dati relativi a progetti e realizzare grafici, relazioni e dashboard su misura di grande impatto, senza la preoccupazione di dover costruire un magazzino dati.

