Riassunto: Digital Check Corp. presenta due scanner per assegni di prossima generazione per il mercato globale

NORTHBROOK, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Digital Check Corp., il più grande produttore a livello globale di scanner per assegni e di tecnologia correlata, ha annunciato il lancio di due importanti nuovi prodotti che portano avanti l’eredità dei suoi scanner per assegni campioni di vendite per l’acquisizione di assegni allo sportello e per il deposito da remoto.





Lo scanner TellerScan TS250 è una piattaforma multi-feed ad alta velocità introdotta come erede del TellerScan TS240, ma che integra funzioni della popolare serie SmartSource Elite di Digital Check. Oltre alle velocità superiori di scansione dei documenti, il TS250 integra la capacità di scansione delle carte di identità in quadricromia, la pulizia automatica e sensori di immagine potenziati a 600 dpi.

Il modello TS250 è compatibile con più API e funziona con una connessione USB standard oppure come dispositivo di rete usando la tecnologia RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification).

