Riassunto: DigiLens annuncia il lancio di SRG+

SRG+ è pronto a rivoluzionare il settore portando efficienze riflettenti ad un costo HOE





SUNNYVALE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–DigiLens Inc., leader globale nella tecnologia a guide d’onda, è orgogliosa di annunciare il lancio di SRG+, il prossimo livello di reticoli di rilievo superficiale (SRG, surface relief gratings) che fa avanzare gli attuali reticoli di Bragg a volume (VBG) di DigiLens, azienda leader del settore, con migliore efficienza, uniformità, maggiore campo visivo e fattore compatto di forma — tutto a basso prezzo e con la capacità di produrre in massa in modo efficiente.

Il processo SRG+ è un’estensione della tecnologia VBG collaudata di DigiLens. Il risultato è una struttura SRG senza strato di distorsione residuo e con il miglior controllo sulla creazione degli angoli di reticolo che consente la migliore efficienza del settore e un bagliore oculare minimo.

