Riassunto: Digi International rafforza la famiglia Digi Connect EZ di device server con il lancio di opzioni a 8/16/32 porte

La soluzione di networking industriale avanzata amplia le funzionalità offerte assicurando connettività resiliente, flessibile, sicura e scalabile per dispositivi e apparecchi critici con assistenza di esperti 24/7 e prodotti potenziati

HOPKINS, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per l’Internet degli oggetti (IoT), prodotti per la connettività e servizi, oggi ha annunciato il lancio di Digi Connect® EZ 8/16/32. Questa soluzione rappresenta l’offerta più recente nella linea Digi di device server di nuova generazione, che offre connettività sicura e scalabile per applicazioni di automazione industriali, commerciali e aziendali.





L’ampliamento della linea di prodotti sottolinea l’impegno di Digi ad appoggiare molteplici settori cruciali – utility, energia, aerospaziale, governativo, commerciale, logistica e automazione della fabbrica con soluzioni complete per la connettività seriale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Peter Ramsay



Global Results Communications

digi@globalresultspr.com

949.307.5908