Riassunto: Digi International presenta il modulo Digi XBee RR e i servizi di reprogettazione rapida, abbreviando il time-to-market per designer, OEM e fornitori di soluzioni

Moduli wireless precertificati, a basso voltaggio, a basso profilo offrono flessibilità per realizzare protocolli multipli per applicazioni innovative di mesh networking nella realizzazione di automazione edilizia, smart energy, sanità digitale, agricoltura, automazione e illuminazione intelligente

HOPKINS, Minn.–(BUSINESS WIRE)–Digi International® (NASDAQ: DGII), uno dei principali fornitori globali di soluzioni per la connettività dell’Internet delle cose (IoT), oggi ha svelato Digi XBee® RR, un modulo di rete wireless per supportare le soluzioni IoT nell’ecosistema XBee. Digi XBee RR offre disponibilità immediata e riduce drasticamente il time-to-market per designer, OEM e fornitori di soluzioni offrendo connettività wireless pronta per l’uso e funzionalità facile da aggiungere.

