Riassunto: Digi International presenta Digi IX30, il router cellulare per gli ambienti difficili e l’impiego nell’industria 4.0

Un router per uso industriale con tecnologia Digi Remote Manager per superare gli ostacoli principali all’impiego nelle applicazioni dell’industria 4.0

HOPKINS, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International® (NASDAQ: DGII, www.digi.com), fornitore leader a livello globale di prodotti e servizi di connettività per l’Internet degli oggetti (Internet of Things, IoT), ha lanciato oggi Digi IX30, il router cellulare potenziato per uso industriale negli ambienti difficili. Digi IX30 offre funzioni intelligenti di gestione in un robusto design innovativo per garantire i massimi livelli di affidabilità e flessibilità. Abbinato a Digi Remote Manager®, Digi IX30 rappresenta una soluzione completa per varie applicazioni, tra cui distribuzione e automazione, oltre che per il monitoraggio remoto di sensori e macchinari in settori quali la produzione di gas e petrolio, i servizi idrici, le città intelligenti e la segnaletica da esterno.





Digi IX30 utilizza la tecnologia Digi Remote Manager (Digi RM) e il sistema operativo Digi Accelerated Linux (DAL OS).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

