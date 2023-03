Riassunto: Digi International lancia la piattaforma integrata Digi ConnectCore® 93 System-on-Module con connettività Wi-Fi® 6

Un system-on-module sicuro e ad alta efficienza riguardo al consumo di potenza, wireless, basato sul processore NXP i.MX 93, che riduce il costo e accelera il time-to-market per applicazioni IoT industriali

HOPKINS, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International, (NASDAQ: DGII, www.digi.com), leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per l’Internet degli oggetti (IoT), prodotti per la connettività e servizi, è lieta di annunciare il lancio e la disponibilità immediata della piattaforma wireless e ad alta efficienza riguardo al consumo di potenza Digi ConnectCore® 93 system-on-module (SOM), pensata per un’ampia gamma di applicazioni mediche, industriali, per l’energia intelligente, nel settore dei trasporti e per l’Internet degli oggetti (IoT).





