Riassunto: Digi International lancia Digi Containers per migliorare lo sviluppo, il funzionamento e la gestione di applicazioni personalizzate sui router digitali Digi

L’iniziativa più recente sottolinea l’impegno di Digi nello sviluppo di soluzioni software tramite l’estensione e il perfezionamento dello stack software edge-to-cloud di Digi ancorato da Digi Remote Manager

HOPKINS, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International, (NASDAQ: DGII), leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per l’Internet degli oggetti (IoT), prodotti per la connettività e servizi, oggi ha lanciato Digi Containers, un servizio software che consente lo sviluppo e il funzionamento di applicazioni personalizzate sui router cellulari Digi che eseguono il sistema operativo DAL. Digi Containers impiega la piattaforma Digi Remote Manager® come portale centrale per l’implementazione e la gestione di queste applicazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

