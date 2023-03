Riassunto: Digi International amplia la famiglia Digi XBee 3 con due nuovi smart modem LTE cellulari globali

Moduli compatti e programmabili che offrono connettività cellulare sicura e precertificata per gateway e dispositivi IoT, riducendo in misura notevolissima costi, rischi e tempi di sviluppo

HOPKINS, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–Digi International®, (NASDAQ: DGII), leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di connettività per l’Internet degli oggetti (IoT), oggi ha ampliato la famiglia Digi XBee® 3 Global Cellular di soluzioni lanciando gli smart modem Digi XBee® 3 Cellular LTE Cat 1 e Digi XBee® 3 Cellular LTE-M/NB-IoT per il mercato globale. Questi nuovi moduli offrono la potenza e la flessibilità del rinomato ecosistema Digi XBee – precertificato per implementazioni cellulari nel mondo e studiato per accelerare le fasi di sviluppo ed eliminare i costi associati con i processi di certificazione di aziende di telefonia e service provider.





Contacts

Peter Ramsay



Global Results Communications



digi@globalresultspr.com

949.307.5908