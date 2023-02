Riassunto: Digi International amplia il suo portafoglio avanzato di soluzioni per la connettività studiate per reti cellulari private, che attuano la trasmissione e distribuzione di dati per le utility

Il router cellulare Digi IX10 supporta le bande CBRS o Anterix per applicazioni relative alle reti elettriche intelligenti che forniscono scalabilità, affidabilità e agilità all’infrastruttura per la potenza elettrica

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Ampliando il suo portafoglio di soluzioni per supportare reti cellulari private, Digi International (NASDAQ: DGII), leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per l’Internet degli oggetti (IoT), prodotti per la connettività e servizi, oggi ha lanciato al DistribuTECH 2023 nuove versioni del router cellulare Digi IX10 di vasta diffusione. Questa nuova soluzione mette in grado i gestori di energia elettrica di implementare reti cellulari private che utilizzano lo spettro condiviso della banda 48 CBRS o lo spettro concesso in licenza della banda a 8.900 MHz Anterix.





