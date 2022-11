Riassunto: Dieci giovani scienziati nominati vincitori speciali alla 17a edizione dello Youth Science and Technology Award

WENZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Nominati un totale di 100 vincitori alla cerimonia d’apertura della 17a edizione del China Youth Science and Technology Award del World Young Scientist Summit 2022, tenutosi il 12 novembre 2022 a Wenzhou, Cina. Tra questi, un premio speciale è stato assegnato a 10 giovani scienziati per risultati straordinari raggiunti.

Il China Youth Science and Technology Award è stato istituito nel 1987, in seguito alla proposta della generazione più anziana di scienziati, tra cui Qian Xuesen e Zhu Guangya, per riconoscere il contributo dei giovani scienziati allo sviluppo della scienza e della tecnologia in Cina.

