Riassunto: Dialpad raccoglie 170 milioni di dollari portando la sua valutazione a 2,2 miliardi dollari mentre apre le porte a una nuova era per le comunicazioni basate sull’intelligenza artificiale

Il finanziamento del capitale di crescita sosterrà le innovazioni nei campi dell’intelligenza artificiale (AI), dell’accessibilità e dell’esperienza del cliente

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Dialpad Inc., leader nel settore delle comunicazioni e della collaborazione in ambienti cloud basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato in data odierna di aver raccolto un finanziamento di 170 milioni di dollari. L’importo raccolto e la valutazione di 2,2 miliardi di dollari rispecchiano la sempre maggiore importanza rivestita da un approccio effettivamente unificato alle comunicazioni aziendali. Ad oggi, Dialpad ha raccolto 418 milioni di dollari in capitale.

Il round di finanziamento è guidato da ICONIQ Capital con la partecipazione di Amasia, GV, OMERS Growth Equity, Work-Bench, Section 32 e T-Mobile Ventures.

