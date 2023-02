Riassunto: Dexcom e Nick Jonas portano magia nel Super Bowl per il lancio di Dexcom G7, il nuovo sistema di monitoraggio continuo del glucosio

Lo spot al Super Bowl annuncia il lancio negli Stati Uniti di Dexcom G7, il sistema CGM Dexcom G7 di nuova generazione, il più preciso della categoria 1 e facile da usare che aiuta i diabetici a ottenere un maggior controllo sulla propria salute

La nuova pubblicità, in onda durante il secondo tempo, in uno dei più grandi palcoscenici al mondo, aumenta la consapevolezza critica su una tecnologia di gestione del diabete che cambia la vita ed elimina la necessità di pungere le dita *

La campagna pubblicitaria evidenzierà i “momenti magici” che i diabetici possono provare utilizzando Dexcom G7 per ridurre l’A1C, l’iperglicemia e l’ipoglicemia, e aumentare il time in range 2-6

Da oggi le persone con diabete negli Stati Uniti possono visitare Dexcom.com/Magic per iniziare a utilizzare Dexcom G7

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–DexCom, (NASDAQ:DXCM), leader globale nel monitoraggio continuo del glucosio in tempo reale per i diabetici, oggi ha presentato il secondo spot del Super Bowl dell’azienda, che annuncia il lancio negli Stati Uniti del suo sistema CGM Dexcom G7 di prossima generazione. Star dell’annuncio pubblicitario, che andrà in onda durante il secondo tempo del Super Bowl LVII, il 12 febbraio 2023, è il cantante multiplatino, cantautore, attore e filantropo Nick Jonas.





