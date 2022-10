Riassunto: deWiz AB chiude il finanziamento di Serie Bper promuovere il business della Wearable Technology (tecnologia indossabile) per il golf

MALMÖ, Svezia–(BUSINESS WIRE)–deWiz AB ha chiuso il suo attuale round di finanziamento di Serie-B con oltre 43 milioni di corone svedesi (quasi 4 milioni di dollari) di nuovi investimenti dedicati alla sua attività deWiz Golf. L’investimento, che ha superato la soglia di sottoscrizione, servirà a promuovere la tecnologia di modifica dello swing indossabile di deWiz attraverso un’ulteriore attività di marketing, un’ulteriore espansione globale, un continuo sviluppo dei prodotti nonché l’aggiunta di personale per supportare un’ulteriore crescita. Con il sostegno finanziario assicurato per il verticale del golf, deWiz AB può continuare a sviluppare nuovi verticali, tra cui sport come la pallacanestro e il tennis, nonché applicazioni più ampie nel settore dei giochi e della sanità.





Contacts

David Schaefer



Marketing and Communications, deWiz Golf



David@dewizgolf.com

+46702877637