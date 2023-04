Riassunto: DEWA lancia il suo secondo nanosatellite DEWA SAT-2 per perfezionare le sue operazioni e migliorare l’efficienza

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ha lanciato con successo il suo secondo nanosatellite DEWA SAT-2 impiegando il razzo Falcon 9 di SpaceX dalla Vandenberg Space Force Base nella California, USA. Il nanosatellite è stato progettato e sviluppato dagli Emirati presso il DEWA Research and Development Centre in collaborazione con NanoAvionics in Lituania. DEWA SAT-2 è un nanosatellite 6U dotato di una telecamera ad alta risoluzione (4, 7 metri) che sarà utilizzata per missioni di osservazione della Terra e che acquisisce immagini mediante scansione lineare in sette bande spettrali da un’orbita di circa 500 km.





