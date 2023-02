Riassunto: Deutsche Telekom sceglie Mavenir come partner per l’implementazione dell’Open RAN in Europa #MWC23

Incluse le radio OpenBeam™ di Mavenir e l’open Fronthaul

BONN, Germania–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che plasma il futuro delle reti con soluzioni cloud native eseguibili su qualsiasi cloud, e Deutsche Telekom oggi annunciano che Mavenir è stata scelta per l’implementazione dell’Open RAN di Deutsche Telekom in un paese servito dal colosso tedesco. Mavenir fornirà le sue radio massive MIMO OpenBeam e anche unità radio basate su O-RAN (O-RU) di terze parti per l’open Fronthaul. Mavenir ricoprirà anche il ruolo di integratore completo di sistemi nell’ambito di questa implementazione.

