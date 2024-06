Riassunto: Deutsche Telekom adotta Wolters Kluwer’s CCH ® soluzione Tagetik Corporate Performance Management

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Wolters Kluwer, un leader globale nella fornitura di informazioni professionali, soluzioni e servizi di software, oggi ha annunciato che Deutsche Telekom ha scelto la soluzione CCH Tagetik Corporate Performance Management (CPM) per migliorare la sua capacità di supportare e integrare il suo approccio al consolidamento finanziario.





Deutsche Telekom è una delle società di telecomunicazioni integrate più importanti al mondo, con oltre 252 milioni di clienti di telefonia mobile, 25 milioni di linee di rete fissa, e 22 milioni di linee di banda larga.

Ralf Gärtner, Senior Vice Presidente e Direttore Generale, Corporate Performance Management (CPM) Solutions presso Wolters Kluwer, ha affermato: “ Siamo impegnati nell’innovazione continua per rendere possibile la missione del CFO di promuovere la trasformazione digitale, pianificare per i tempi incerti e assicurare la conformità normativa per una crescita redditizia.

