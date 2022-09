Riassunto: Destinazione IAA: Cummins fa debuttare i propulsori elettrificati Meritor per la prima volta dopo l’acquisizione

COLUMBUS, Ind.–(BUSINESS WIRE)–Per la prima volta dopo aver finalizzato l’acquisizione di Meritor, Inc. il mese scorso, Cummins Inc. (NYSE: CMI) presenterà l’ePowertrain 17Xe di Meritor assemblato con un sistema di batterie Cummins durante la fiera IAA Transportation di Hannover, in Germania. Il 17Xe è progettato per autocarri pesanti nel segmento 4×2 e 6×2, con capacità di sostenere 44 tonnellate di peso lordo combinato, o più in alcune applicazioni. Il gruppo è dotato anche di un pacco batterie al litio ferro fosfato (LFP), un nuovo arrivo nella gamma di batterie di Cummins.

