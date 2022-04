Riassunto: Desktop Metal presenta il nuovissimo S-Max® Flex, un sistema di produzione additiva robotica 2.0 che realizza la stampa 3D a sabbia conveniente per le fonderie di tutto il mondo

Il nuovo sistema si unisce alla linea ExOne S-Max di Desktop Metal, leader nella categoria, di soluzioni industriali a getto di sabbia

S-Max Flex sfrutta l’esperienza tecnologica e applicativa di Desktop Metal ed ExOne per offrire uno strumento economico, preciso e solido per le fonderie che entrano nella prossima era della fusione digitale

Progettata per una facilità d’uso chiavi in mano, S-Max Flex utilizza la tecnologia Single Pass Jetting™ (SPJ) di Desktop Metal, in attesa di brevetto, per stampare ad alta velocità e offrire pezzi a costi ridotti

S-Max Flex, la stampante 3D a getto di sabbia più economica di sempre offerta dal marchio ExOne, mira a portare la stampa a getto di sabbia in tutte le fonderie

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Desktop Metal (NYSE: DM) oggi ha annunciato il lancio di ExOne S-Max® Flex, un sistema a getto di sabbia di grande formato, scalabile, che stampa in 3D utensili in sabbia utilizzati da fonderie per forgiare rapidamente complesse forme in metallo per i settori aerospaziale, automobilistico ed energetico, tra gli altri.





