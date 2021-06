Riassunto: Desktop Health annuncia la certificazione con il marchio CE e il lancio internazionale delle protesi dentarie di prossima generazione stampate in 3D di Flexcera

L’esclusiva tecnologia in resina per protesi dentarie che offre robustezza, risultati estetici e funzionali di qualità superiore per pazienti sarà disponibile ai professionisti odontoiatri europei all’inizio di quest’estate

Sviluppata, testata e selezionata tra più di 200 formulazioni

Un’esclusiva resina chimica a catena lunga formulata e ottimizzata per la stampa 3D

Introduce una soluzione digitale per le protesi dentarie pronta nello stesso giorno caratterizzata da robustezza del materiale per protesi dentarie pari al triplo del materiale utilizzato da alcuni competitori e una translucenza simile ai denti naturali

NEWPORT BEACH, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Desktop Health, recentemente lanciata da Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) e impegnata nello sviluppo di soluzioni in stampa 3D e biorealizzazioni per la medicina personalizzata, oggi ha annunciato la certificazione con il marchio di Conformità Europea (CE) per la sua resina FlexceraTM, una tecnologia proprietaria per utilizzo nella produzione in 3D di protesi dentarie di alta qualità.





