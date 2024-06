Riassunto: DentalMonitoring stabilisce un nuovo standard nel monitoraggio da remoto nel settore odontoiatrico con la certificazione MDR dell’UE

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–DentalMonitoring è orgogliosa di annunciare che il software DentalMonitoring ora è certificato ai sensi del Regolamento relativo ai dispositivi medici 2017/745 dell’Unione Europea e soddisfa i requisiti relativi all’apposizione del marchio CE come dispositivo medico di classe IIa. Il Regolamento relativo ai dispositivi medici 2017/745 dell’Unione Europea sostituisce la precedente Direttiva concernente i dispositivi medici 93/42/CEE e stabilisce requisiti più rigorosi in relazione alla valutazione clinica, alla gestione del rischio, alla sorveglianza post-vendita e alla raccolta dei dati riguardanti dispositivi medici(1). Questo importante risultato sottolinea l’impegno di DentalMonitoring a portare avanti l’assistenza odontoiatrica tramite tecnologie avanzate e una rigorosa compliance normativa. Avere conseguito questa certificazione quattro anni prima della scadenza dimostra l’impegno di DentalMonitoring a collocarsi come un player innovativo, serio, efficiente e sicuro nel campo medico.









