Riassunto: DentalMonitoring si espande in Giappone

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Una nuova sede a Tokyo per offrire in Giappone soluzioni per ortodonzia più intelligenti.





DentalMonitoring, leader globale nello sviluppo di soluzioni per ortodonzia intelligenti, sta stabilendo una presenza in Giappone per servire il mercato asiatico con la sua soluzione di monitoraggio in remoto basata sull’IA e la più recente piattaforma di analisi di dati clinici DM Insights.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’entrata sul mercato, l’azienda con sede a Parigi sta ora portando nel mercato giapponese la sua suite di soluzioni intelligenti. Dal coinvolgimento e dalla conversione dei potenziali clienti al monitoraggio da remoto di tutte le modalità di trattamento, DentalMonitoring ha contribuito alla trasformazione di oltre 7.000 studi dentistici e più di un milione di pazienti usano già la sua app ScanBoxᵖʳᵒ che vanta un punteggio di approvazione pari a 4,9 e che aiuta a ottimizzare l’esperienza del trattamento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per la stampa: Charlotte Garzino – c.garzino@dental-monitoring.com