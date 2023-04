Riassunto: DentalMonitoring annuncia le novità nel monitoraggio degli apparecchi ortodontici

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–DentalMonitoring continua a stabilire lo standard per le soluzioni ortodontiche potenziate dall’AI, con due caratteristiche innovative che consentono ai medici di visualizzare meglio il progresso e gli ostacoli durante l’intero trattamento. Un aggiornamento alla piattaforma, che comprende la nuova cronologia del paziente e una barra di avanzamento, è ora disponibile per i medici in tutto il mondo.





Con la nuova cronologia del paziente e la barra di avanzamento, i medici possono ora ottimizzare la gestione degli apparecchi ortodontici dei pazienti con due caratteristiche innovative che offrono istantanee del progresso del paziente.

La scheda del paziente mostra una cronologia che traccia automaticamente il trattamento, l’igiene e la conformità alle scansioni per i pazienti, aggregati da tutte le scansioni DentalMonitoring nell’arco dell’intero trattamento.

