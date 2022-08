Riassunto: Denodo viene riconosciuta come Leader nella categoria Strumenti per l’integrazione dei dati della relazione Gartner® Magic Quadrant™ del 2022 per il terzo anno di fila

Il fornitore di soluzioni per la gestione e l’integrazione dei dati è stato riconosciuto per la sua capacità esecutiva e la completezza della sua visione

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, leader quanto a soluzioni per la gestione dei dati, ha annunciato oggi che Gartner® l’ha inclusa nuovamente quale Leader nella categoria Strumenti per l’integrazione dei dati della sua relazione Magic Quadrant del 2022. Secondo quanto riportato nella relazione, “Nel settore degli strumenti per l’integrazione dei dati si sta assistendo a un nuovo slancio alimentato dai requisiti di integrazione dei dati in ambienti ibridi e multi-cloud e dai modelli di data fabric.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Chris McCoin o Richard Smith



McCoin & Smith Communications Inc.



508-429-5988 (Chris) o 978-433-3304 (Rick)



chris@mccoinsmith.com o rick@mccoinsmith.com