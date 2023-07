Riassunto: Denodo si unisce alla Presto Foundation – Offre una versione MPP integrata e personalizzata di Presto su Kubernetes per accelerare le interrogazioni in scenari di Big Data

Usate insieme, le aziende forniscono la piattaforma più potente per la moderna infrastruttura di dati

PALO ALTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Denodo, leader nella gestione dei dati, ha annunciato oggi di essere entrata a far parte di Presto Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di supervisionare il progetto open-source Presto e di contribuire allo sviluppo del motore di query SQL distribuito ad alte prestazioni per l’analisi dei dati su larga scala. Presto fornisce funzionalità fondamentali per l’esecuzione di query su scala su contenuti disponibili su data lake cloud in S3, ADLS e altre piattaforme simili di archiviazione di oggetti.





Contacts

Contatti con i media

Chris McCoin oppure Richard Smith



McCoin & Smith Communications Inc.



508-429-5988 (Chris) oppure 978-618-4492 (Rick)



chris@mccoinsmith.com oppure rick@mccoinsmith.com