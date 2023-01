Riassunto: Denodo ottiene lo status di AWS Data and Analytics ISV Competency

Dimostra il successo di Denodo nell’aiutare le aziende che utilizzano AWS a integrare, gestire e fornire dati distribuiti per carichi di lavoro analitici

PALO ALTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Denodo, leader nella gestione dei dati, ha annunciato oggi di aver ottenuto lo status di Amazon Web Services (AWS) Data and Analytics ISV Competency. Il raggiungimento di questo status differenzia Denodo come partner AWS che ha dimostrato con successo una profonda competenza nell’integrazione dei dati, nella gestione e nella fornitura di dati distribuiti per la business intelligence e l’analisi avanzata per le imprese e le medie imprese che utilizzano i servizi AWS.

Poiché l’adozione del cloud continua la sua rapida ascesa, guidata da cambiamenti pandemici nel consumo di dati, gli utenti non possono più aspettare settimane per ottenere i dati.

