Riassunto: Denodo ottiene la designazione Google Cloud Ready – Cloud SQL

Denodo rafforza la collaborazione con Google Cloud e il supporto per Google Cloud SQL





PALO ALTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Denodo, azienda leader nella gestione dei dati, oggi ha annunciato di aver ottenuto la designazione Google Cloud Ready – Cloud SQL. Ottenendo questa classificazione, Denodo ha dimostrato profonde competenze nell’integrazione dati e nella gestione e diffusione dei dati distribuiti, comprovando che la Piattaforma Denodo consente ai clienti di Cloud SQL di integrare e gestire in maniera ottimale i propri dati per analisi avanzate, servizi di dati e progetti di data science su Google Cloud, superando allo stesso tempo le sfide legate all’interruzione dell’attività e all’integrazione dei dati.

La Piattaforma Denodo per Google Cloud offre una soluzione di gestione dei dati nel cloud di livello aziendale che permette l’integrazione dei dati in tempo reale tra fonti di dati in loco, nel cloud e multi-cloud con tutte le fonti di dati Google Cloud – Google BigQuery, Cloud SQL, Cloud BigTable, Cloud Storage, Cloud DataProc e molto altro, comprese applicazioni SaaS.

