Riassunto: Denodo nominato leader nel Magic Quadrant™ 2023 di Gartner® per gli strumenti di integrazione dei dati per quattro anni consecutivi

Il riconoscimento è andato al leader di gestione dei dati sulla base della completezza di visione e capacità di esecuzione e Denodo ritiene che a tale decisione abbiano contribuito anche le sue ultime innovazioni nell’IA e la continua soddisfazione dei clienti

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, azienda leader nella gestione dei dati, ha annunciato oggi di essere stata inserita da Gartner® nella categoria dei “Leader” nel suo Magic Quadrant per gli strumenti di integrazione dei dati del 2023 per il quarto anno consecutivo. Gartner ha dichiarato che “Il settore degli strumenti di integrazione dei dati è in piena crescita grazie ai requisiti futuri riguardanti le architetture data fabric, la consegna di prodotti di dati e l’esigenza di dati integrati per supportare l’IA generativa.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.





