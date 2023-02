Riassunto: Denodo nominata una Azienda prescelta dal cliente nel report 2023 Gartner® Peer Insights™ “Voice of the Customer”: Data Integration Tools

Un sondaggio condotto tra utenti finali nel settore indica che il 93% dei clienti negli ultimi 18 mesi raccomanderebbe il leader nel settore della gestione dei dati

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, leader nel settore della gestione dei dati, oggi ha annunciato di essere stata nominata una Azienda prescelta dal cliente nel report Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools del 25 gennaio 2023. Con un punteggio complessivo di 4,4 su 5, Denodo è una delle sole tre aziende che hanno ricevuto il riconoscimento Azienda prescelta dal cliente sulla base del Gartner® Magic Quadrant™ for Data Integration Tools Leaders per il 2023 ed è il solo vendor ad averlo ottenuto per tre anni consecutivi.

