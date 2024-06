Riassunto: Denodo è stata nominata Customers’ Choice nel report 2024 di Gartner® Peer Insights™ “Voice of the Customer”: Data Integration Tools

Denodo, leader nella gestione dei dati, è l’unico rivenditore ad aver ricevuto questo riconoscimento per quattro anni di seguito

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, azienda leader nella gestione dei dati, ha annunciato di essere stata nominata Customers’ Choice dei clienti nel report Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools, del 24 maggio 2024. Con una valutazione complessiva di 4,6 su 5*, Denodo è tra i soli quattro rivenditori a essere stati nominati come Customers’ Choice per il 2024, ed è l’unico rivenditore ad aver ottenuto questo riconoscimento per quattro anni consecutivi.

Contacts

Contatto per i media

pr@denodo.com