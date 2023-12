Riassunto: Denodo conclude i più grandi eventi DataFest al mondo concentrandosi sull’importanza del Cloud, della Generative AI e del Logical Data Management

Nel complesso, hanno partecipato oltre 750 visitatori, con più di 100 presentazioni di esperti di dati e intelligenza artificiale, oltre 25 clienti e più di 40 partner

PALO ALTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Denodo, azienda leader nel data management, ha recentemente concluso i suoi più grandi eventi DataFest al mondo ad oggi che, nell’insieme, hanno attirato un numero da record di esperti di dati provenienti da oltre 15 Paesi. Svoltosi a Singapore, in Giappone, a Boston e a Barcelona, Denodo DataFest ha presentato le ultime novità della Denodo Platform, tra cui domande in linguaggio naturale con OpenAI, MPP integrata basata su Presto, motore per i criteri di sicurezza, e un’accelerazione intelligente delle domande basata sull’intelligenza artificiale.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Chris McCoin o Richard Smith



McCoin & Smith Communications Inc.



508-429-5988 (Chris) o 978-433-3304 (Rick)



chris@mccoinsmith.com o rick@mccoinsmith.com