Riassunto: Denodo annoverata tra i leader nel campo del data fabric aziendale in base a una valutazione condotta da una società di analisi indipendente

Denodo riconosciuta per l’offerta di forti funzionalità a sostegno di qualsiasi implementazione di data fabric

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, leader nel campo della gestione dei dati, ha annunciato oggi che Forrester Research, Inc., un’importante società indipendente operante nel campo della tecnologia e delle ricerche di mercato, ha annoverato la stessa Denodo tra i leader nella relazione “The Forrester Wave™: Enterprise Data Fabric”, secondo trimestre 2022. In base alla relazione, “Denodo è la soluzione più adatta per i clienti orientati a una strategia di data fabric a livello aziendale volta a sostenere casi d’uso di business intelligence, collaborazione di dati, customer intelligence, ingegneria dei dati, scienza dei dati, analisi IoT, insight operativi e analisi predittiva”.

La versione integrale e gratuita della relazione, pubblicata il 23 giugno, è disponibile qui.

La relazione “The Wave” ha rivelato che le organizzazioni richiedono dati attendibili, connessi, coerenti e in tempo reale per sostenere le loro attività commerciali e i loro insight critici.

